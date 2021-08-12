Futbol Süper Lig'de ilk haftanın hakemleri belli oldu: Fırat Aydınus döndü

Süper Lig'de ilk haftanın hakemleri belli oldu: Fırat Aydınus döndü

Futbol

Süper Lig'de ilk haftanın hakemleri belli oldu: Fırat Aydınus döndü

Süper Lig'de sezon başlıyor. 2021-2022 sezonunun ilk hafta müsabakalarında görev yapacak hakemler açıklandı.

12 Ağustos 2021, Perşembe 12:41 Son Güncelleme:
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13 Ağustos Cuma:

20.30 Beşiktaş-Çaykur Rizespor: Zorbay Küçük

14 Ağustos Cumartesi:

19.15 VavaCars Fatih Karagümrük-Gaziantep: Cüneyt Çakır

21.45 Altay-Kayserispor: Suat Arslanboğa

21.45 Atakaş Hatayspor-Kasımpaşa: Arda Kardeşler

15 Ağustos Pazar:

19.15 Medipol Başakşehir-Alanyaspor: Yaşar Kemal Uğurlu

21.45 Fraport TAV Antalyaspor-Göztepe: Yasin Kol

21.45 Adana Demirspor-Fenerbahçe: Ali Şansalan

16 Ağustos Pazartesi:

19.15 Öznur Kablo Yeni Malatyaspor-Trabzonspor: Atilla Karaoğlan

19.15 Demir Grup Sivasspor-İttifak Holding Konyaspor: Fırat Aydınus

21.45 Giresunspor-Galatasaray: Erkan Özdamar

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