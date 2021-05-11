Süper Lig’de bugün oynanacak 41. hafta maçları nefesleri kesecek. Müsabakaların sonuçlarına göre hem şampiyon hem de küme düşen takımlar belli olabilir. Lider Beşiktaş (81) kazanırsa, takipçileri Fenerbahçe (79) ve Galatasaray’ın (78) takılması halinde bitime bir hafta kala 16. şampiyonluğunu ilan edecek. Üç maçın tüm sonuçları düşünüldüğünde 27 ihtimal ortaya çıkıyor. Bunların beşinde Kartal şampiyon oluyor, diğer 22 olasılıkta şampiyonluk yarışı cumartesi günü oynanacak son haftaya kalıyor.

BERABERLİK YETECEK Mİ?

Beşiktaş’ın beraberlik halinde şampiyon olma ihtimali bulunuyor. Kartal evinde Karagümrük’le yenişemezse; Fenerbahçe’nin Sivasspor’a, Galatasaray’ın Denizlispor’a mağlup olması durumunda mucizevi bir şekilde şampiyonluğa ulaşacak. Süper Lig’de Denizlispor’un ardından küme düşecek diğer üç takım da bugün netleşebilir. Ateş hattındaki Gençlerbirliği, Erzurumspor ve Ankaragücü alınacak sonuçlara göre lige veda edebilir. Gençlerbirliği ve Erzurumspor kendi maçlarını kazanamazlarsa küme düşecekler.

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