Futbol Süper Lig’de program değişikliği

Süper Lig’de program değişikliği

Futbol

Süper Lig’de program değişikliği

Süper Lig’in 22. haftasında bugün oynanan Aytemiz Alanyaspor-Demir Grup Sivasspor maçının 19. dakikada ertelenmesi nedeniyle Alanya temsilcisinin 2 Şubat’ta yapacağı Hes Kablo Kayserispor müsabakasının da günü değiştirildi.

30 Ocak 2021, Cumartesi 18:35 Son Güncelleme:
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Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, bugün saat 16.00’da başlayan Aytemiz Alanyaspor-Demir Grup Sivasspor maçının, elverişsiz hava koşulları nedeniyle yarına ertelendiği belirtildi. Bu müsabakanın yarına ertelenmesi nedeniyle daha önce açıklanan program gereği 2 Şubat Salı günü saat 16.00’da oynanması planlanan Hes Kablo Kayserispor-Aytemiz Alanyaspor 23. hafta karşılaşması da 3 Şubat Çarşamba günü saat 16.00’ya alındı.

AA

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