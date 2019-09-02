Süper Lig'de puan durumu ve haftanın maçları
Futbolda Süper Lig'in üçüncü haftası geride kalırken üçte üç yapan Alanyaspor, liderlik koltuğunu ele geçirdi
Haftanın en önemli mücadelesinde Fenerbahçe, Ülker Stadı'nda Trabzonspor ile 1-1 berabere kaldı.
Haftanın sonuçları
Süper Lig'in üçüncü haftasında oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:
Kasımpaşa-MKE Ankaragücü: 0-1
İstikbal Mobilya Kayserispor-Galatasaray: 2-3
Konyaspor-Antalyaspor: 2-2
Göztepe-Yukatel Denizlispor: 0-0
Beşiktaş-Çaykur Rizespor: 1-1
Gençlerbirliği-Medipol Başakşehir: 1-2
Demir Grup Sivasspor-Gazişehir Gaziantep: 1-1
Fenerbahçe-Trabzonspor: 1-1
BTCTurk Yeni Malatyaspor-Alanyaspor: 2-3
Puan durumu
Ligde üçüncü haftanın ardından oluşan puan durumu şöyle:
Dördüncü haftanın müsabaka programı şöyle:
Alanyaspor-Fenerbahçe (Bahçeşehir Okulları)
Trabzonspor-Gençlerbirliği (Medical Park)
Gazişehir Gaziantep-Beşiktaş (Kalyon)
Galatasaray-Kasımpaşa (Türk Telekom)
Antalyaspor-İstikbal Mobilya Kayserispor (Antalya)
Medipol Başakşehir-Demir Grup Sivasspor (Başakşehir Fatih Terim)
Yukatel Denizlispor-Konyaspor (Denizli Atatürk)
MKE Ankaragücü-BTCTurk Yeni Malatyaspor (Eryaman)
Çaykur Rizespor-Göztepe (Didi)
AA