Süper Lig'de şampiyonluk favorisi Fenerbahçe
2021-2022 sezonunun şampiyonluk oranları açıklandı. Favori Fenerbahçe olarak dikkat çekerken sarı lacivertlilerin en yakın takipçileri sırasıyla Beşiktaş, Galatasaray ve Trabzonspor.
06 Ağustos 2021, Cuma 13:23 Son Güncelleme:
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Süper Lig'de 2021-2022 sezonu için geri sayıma geçildi. İddaa risk yönetimi Süper Lig'de 2021-2022 sezonunda tüm takımların şampiyonluk oranlarını belirledi.
Şampiyonluğun en büyük favorisi Fenerbahçe olarak belirlendi. İddaa risk yönetimi Fenerbahçe'ye 3.00 oran verdi. Fenerbahçe'nin ardından şampiyonluğun en büyük favorisi 3.10 oranla Beşiktaş oldu. Galatasaray'a 3.40 oran verilirken Trabzonspor'a 5.00 oran verildi.
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