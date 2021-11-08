Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi! Trabzonspor farkı açtı
Süper Lig'de Trabzonspor, en yakın rakibi Hatayspor ve Konyaspor ile farkı 7 puana çıkardı. Diğer şampiyonluk adaylarından Galatasaray 21, Beşiktaş ve Fenerbahçe ise 20 puanda. Trabzonspor, şampiyonluğun en büyük favorisi olarak görülüyor.
08 Kasım 2021, Pazartesi 15:50 Son Güncelleme:
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Oynanan maçların ve alınan puanların ardından Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi.
İşte Süper Lig'de yeni şampiyonluk oranları ve ligin favorisi
- Trabzonspor: 2,05
- Beşiktaş: 3,90
- Fenerbahçe: 3,90
- Galatasaray: 4,80
Eski oranlar
- Trabzonspor: 2.45
- Beşiktaş: 3.30
- Fenerbahçe: 3.40
- Galatasaray: 5.00
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