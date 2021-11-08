Futbol Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi! Trabzonspor farkı açtı

Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi! Trabzonspor farkı açtı

Futbol

Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi! Trabzonspor farkı açtı

Süper Lig'de Trabzonspor, en yakın rakibi Hatayspor ve Konyaspor ile farkı 7 puana çıkardı. Diğer şampiyonluk adaylarından Galatasaray 21, Beşiktaş ve Fenerbahçe ise 20 puanda. Trabzonspor, şampiyonluğun en büyük favorisi olarak görülüyor.

08 Kasım 2021, Pazartesi 15:50 Son Güncelleme:
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Oynanan maçların ve alınan puanların ardından Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi. 

İşte Süper Lig'de yeni şampiyonluk oranları ve ligin favorisi

  • Trabzonspor: 2,05
  • Beşiktaş: 3,90
  • Fenerbahçe: 3,90
  • Galatasaray: 4,80

Eski oranlar

  • Trabzonspor: 2.45
  • Beşiktaş: 3.30
  • Fenerbahçe: 3.40
  • Galatasaray: 5.00

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