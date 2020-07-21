Futbol Süper Lig'de son hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu

Süper Lig'de son hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu

Futbol

Süper Lig'de son hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu

Süper Lig'de 34. ve son hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.

21 Temmuz 2020, Salı 18:59 Son Güncelleme:
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Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, ligde son hafta müsabakalarında görev alacak hakemler şöyle:

24 Temmuz Cuma:

21.00 Fraport TAV Antalyaspor-Galatasaray: Suat Arslanboğa

25 Temmuz Cumartesi:

21.00 Göztepe-Demir Grup Sivaspor: Ali Şansalan

21.00 Gençlerbirliği-Beşiktaş: Bahattin Şimşek

21.00 Yukatel Denizlispor-MKE Ankaragücü: Alper Ulusoy

21.00 İttifak Holding Konyaspor-Aytemiz Alanyaspor: Serkan Tokat

21.00 Hes Kablo Kayserispor-Trabzonspor: Cüneyt Çakır

21.00 BtcTurk Yeni Malatyaspor-Gaziantep FK: Arda Kardeşler

21.00 Fenerbahçe-Çaykur Rizespor: Halis Özkahya

26 Temmuz Pazar:

17.00 Kasımpaşa-Medipol Başakşehir: Fırat Aydınus

AA


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