Futbol Süper Lig'de son puan durumu ve 31. haftanın maç programı

Süper Lig'de son puan durumu ve 31. haftanın maç programı

Futbol

Süper Lig'de son puan durumu ve 31. haftanın maç programı

Süper Lig'de 30. hafta, tek maçla tamamlandı. Medipol Başakşehir'i 3-2 mağlup eden Beşiktaş, puanını 63'e çıkardı ve liderliğini sürdürdü.

15 Mart 2021, Pazartesi 23:24 Son Güncelleme:
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Haftanın son maçında Kasımpaşa ile İttifak Holding Konyaspor, 1-1 berabere kaldı.

Medipol Başakşehir'i 3-2 mağlup eden Beşiktaş, puanını 63'e çıkardı ve liderliğini sürdürdü.

Haftanın maç sonuçları

Süper Lig'in 30. haftasında oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

Medipol Başakşehir-Beşiktaş: 2-3

Demir Grup Sivasspor-Fatih Karagümrük: 1-0

Çaykur Rizespor-Atakaş Hatayspor: 1-0

Aytemiz Alanyaspor-Fraport TAV Antalyaspor: 4-0

Hes Kablo Kayserispor-Galatasaray: 0-3

MKE Ankaragücü-Göztepe: 3-0

Gaziantep-Yukatel Denizlispor: 2-0

Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Trabzonspor: 0-0

Fenerbahçe-Gençlerbirliği: 1-2

Kasımpaşa-İttifak Holding Konyaspor: 1-1

Süper Lig'de son puan durumu

Süper Lig'de 30. hafta müsabakalarının ardından oluşan puan durumu şöyle:

31. haftanın programı

Süper Lig'de 31. hafta müsabakalarının programı şöyle:

19 Mart Cuma:

16.00 Fatih Karagümrük-Hes Kablo Kayserispor (Atatürk Olimpiyat)

19.00 Galatasaray-Çaykur Rizespor (Türk Telekom)

20 Mart Cumartesi:

13.30 Gençlerbirliği-Kasımpaşa (Eryaman)

16.00 Yeni Malatyaspor-Gaziantep (Yeni Malatya)

16.00 Göztepe-Demir Grup Sivasspor (Gürsel Aksel)

19.00 Trabzonspor-MKE Ankaragücü (Medical Park)

21 Mart Pazar:

13.30 İttifak Holding Konyaspor-Aytemiz Alanyaspor (MEDAŞ Konya Büyükşehir)

13.30 Fraport TAV Antalyaspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Antalya)

16.00 Yukatel Denizlispor-Medipol Başakşehir (Denizli Atatürk)

19.00 Beşiktaş-Fenerbahçe (Vodafone Park)

AA

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