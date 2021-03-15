Süper Lig'de son puan durumu ve 31. haftanın maç programı
Süper Lig'de 30. hafta, tek maçla tamamlandı. Medipol Başakşehir'i 3-2 mağlup eden Beşiktaş, puanını 63'e çıkardı ve liderliğini sürdürdü.
15 Mart 2021, Pazartesi 23:24 Son Güncelleme:
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Haftanın son maçında Kasımpaşa ile İttifak Holding Konyaspor, 1-1 berabere kaldı.
Medipol Başakşehir'i 3-2 mağlup eden Beşiktaş, puanını 63'e çıkardı ve liderliğini sürdürdü.
Haftanın maç sonuçları
Süper Lig'in 30. haftasında oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:
Medipol Başakşehir-Beşiktaş: 2-3
Demir Grup Sivasspor-Fatih Karagümrük: 1-0
Çaykur Rizespor-Atakaş Hatayspor: 1-0
Aytemiz Alanyaspor-Fraport TAV Antalyaspor: 4-0
Hes Kablo Kayserispor-Galatasaray: 0-3
MKE Ankaragücü-Göztepe: 3-0
Gaziantep-Yukatel Denizlispor: 2-0
Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Trabzonspor: 0-0
Fenerbahçe-Gençlerbirliği: 1-2
Kasımpaşa-İttifak Holding Konyaspor: 1-1
Süper Lig'de son puan durumu
Süper Lig'de 30. hafta müsabakalarının ardından oluşan puan durumu şöyle:
31. haftanın programı
Süper Lig'de 31. hafta müsabakalarının programı şöyle:
19 Mart Cuma:
16.00 Fatih Karagümrük-Hes Kablo Kayserispor (Atatürk Olimpiyat)
19.00 Galatasaray-Çaykur Rizespor (Türk Telekom)
20 Mart Cumartesi:
13.30 Gençlerbirliği-Kasımpaşa (Eryaman)
16.00 Yeni Malatyaspor-Gaziantep (Yeni Malatya)
16.00 Göztepe-Demir Grup Sivasspor (Gürsel Aksel)
19.00 Trabzonspor-MKE Ankaragücü (Medical Park)
21 Mart Pazar:
13.30 İttifak Holding Konyaspor-Aytemiz Alanyaspor (MEDAŞ Konya Büyükşehir)
13.30 Fraport TAV Antalyaspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Antalya)
16.00 Yukatel Denizlispor-Medipol Başakşehir (Denizli Atatürk)
19.00 Beşiktaş-Fenerbahçe (Vodafone Park)
AA