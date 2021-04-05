Zirve takibini sürdüren Fenerbahçe, sahasında küme düşmeme mücadelesi veren Yukatel Denizlispor'u 1-0 mağlup etti. Haftaya bir maç eksiğine rağmen 64 puanla en yakın rakibi Galatasaray'ın 3 puan önünde lider giren Beşiktaş, deplasmanda Kasımpaşa'ya 1-0 yenildi. Siyah-beyazlılar, bu yenilgiye rağmen haftayı lider tamamladı.

Zirve takipçisi Galatasaray ise Atakaş Hatayspor deplasmanında 3-0'lık bir mağlubiyet yaşadı.

Liderlik yolunda alınan bu sonuçlarından ardından Fenerbahçe, rakipleri Galatasaray ve Beşiktaş'ın yenildiği haftayı galip tamamlayarak önemli bir avantaj elde etti.

Sonuçlar

Ligde 32. haftada oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

Hes Kablo Kayserispor-Göztepe: 1-1

Çaykur Rizespor-Fatih Karagümrük: 0-0

Demir Grup Sivasspor-Trabzonspor: 0-0

Atakaş Hatayspor-Galatasaray: 3-0

Büyükşehir Belediye Erzurumspor-İttifak Holding Konyaspor: 1-2

MKE Ankaragücü-Fraport TAV Antalyaspor: 1-0

Medipol Başakşehir-Yeni Malatyaspor: 3-1

Aytemiz Alanyaspor-Gençlerbirliği: 1-2

Kasımpaşa-Beşiktaş: 1-0

Fenerbahçe-Yukatel Denizlispor: 1-0

Süper Lig'de son puan durumu

33. haftanın programı

Süper Lig'de 33. haftanın müsabaka programı şöyle:

Yarın:

16.00 Göztepe-Çaykur Rizespor (Gürsel Aksel)

16.00 Fatih Karagümrük-Atakaş Hatayspor (Atatürk Olimpiyat)

19.00 Trabzonspor-Hes Kablo Kayserispor (Medical Park)

7 Nisan Çarşamba:

16.00 Gençlerbirliği-Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Eryaman)

16.00 İttifak Holding Konyaspor-MKE Ankaragücü (MEDAŞ Konya Büyükşehir)

19.00 Fraport TAV Antalyaspor-Demir Grup Sivasspor (Antalya)

19.00 Beşiktaş-Aytemiz Alanyaspor (Vodafone Park)

8 Nisan Perşembe:

16.00 Yukatel Denizlispor-Kasımpaşa (Denizli Atatürk)

16.00 Gaziantep-Medipol Başakşehir (Kalyon)

19.00 Yeni Malatyaspor-Fenerbahçe (Yeni Malatya)

AA



