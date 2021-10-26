Futbol Süper Lig'de son puan durumu ve sıralama

Süper Lig'de son puan durumu ve sıralama

Futbol

Süper Lig'de son puan durumu ve sıralama

Spor Toto Süper Lig'de 10. hafta maçları tamamlandı. Spor Toto Süper Lig'de 10. haftanın kapanış müsabakasında Beşiktaş, sahasında Galatasaray'ı 2-1 mağlup etti.

26 Ekim 2021, Salı 00:41 Son Güncelleme:
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Deplasmanda Göztepe'yi 1-0 yenen Trabzonspor, puanını 24'e çıkardı ve namağlup liderliğini sürdürdü. Hanelerine 20'şer puan yazdıran Atakaş Hatayspor ikinci, Beşiktaş üçüncü, Aytemiz Alanyaspor ise dördüncü sırada yer aldı.

Öte yandan Çaykur Rizespor, sahasında Kasımpaşa'yı 2-1 yenerek bu sezon ilk kez kazandı. Ligde 10. hafta itibarıyla galibiyeti bulunmayan takım da kalmadı.

Ligin 10. haftasında oynanan müsabakalarda alınan sonuçlar şöyle:

Öznur Kablo Yeni Malatyaspor-Altay: 2-1

Çaykur Rizespor-Kasımpaşa: 2-1

Gaziantep FK-GZT Giresunspor: 1-1

İttifak Holding Konyaspor-Yukatel Kayserispor: 2-0

Göztepe-Trabzonspor: 0-1

VavaCars Fatih Karagümrük-Atakaş Hatayspor: 1-1

Fraport TAV Antalyaspor-Medipol Başakşehir: 1-2

Demir Grup Sivasspor-Adana Demirspor: 1-1

Fenerbahçe-Aytemiz Alanyaspor: 1-2

Beşiktaş-Galatasaray: 2-1

Süper Lig'de son puan durumu

11. hafta programı

Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında yapılacak maçların programı şöyle:

29 Ekim Cuma:

20.00 Trabzonspor-Çaykur Rizespor (Medical Park)

30 Ekim Cumartesi:

13.30 Kasımpaşa-Öznur Kablo Yeni Malatyaspor (Recep Tayyip Erdoğan)

16.00 Altay-Demir Grup Sivasspor (Bornova Aziz Kocaoğlu)

16.00 Atakaş Hatayspor-Beşiktaş (Yeni Hatay)

19.00 İttifak Holding Konyaspor-Fenerbahçe (MEDAŞ Konya Büyükşehir)

31 Ekim Pazar:

13.30 Yukatel Kayserispor-VavaCars Fatih Karagümrük (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)

16.00 Aytemiz Alanyaspor-Göztepe (Bahçeşehir Okulları)

19.00 Galatasaray-Gaziantep FK (Nef)

1 Kasım Pazartesi:

20.00 GZT Giresunspor-Fraport TAV Antalyaspor (Çotanak Spor Kompleksi)

20.00 Medipol Başakşehir-Adana Demirspor (Başakşehir Fatih Terim)

AA

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