2021-2022 Futbol Sezonu Süper Lig hakem listesi şöyle;

Zorbay Küçük, Ali Palabıyık, Erkan Özdamar, Yaşar Kemal Uğurlu, Burak Şeker, Sarper Barış Saka, Bahattin Şimşek, Arda Kardeşler, Ali Şansalan, Ümit Öztürk, Özgür Yankaya, Suat Arslanboğa, Cüneyt Çakır, Fırat Aydınus, Hüseyin Göçek, Mert Güzenge, Mete Kalkavan, Tugay Kaan Numanoğlu, Volkan Bayarslan, Alper Ulusoy, Halil Umut Meler, Halis Özkahya, Abdulkadir Bitigen, Atilla Karaoğlan, Yasin Kol.

Fırat Aydınus geçtiğimiz sezon geçerli olan kurala göre hakemliğe veda etmişti. Ancak yaş sınırının yükselmesiyle beraber Aydınus, ligde görev almaya devam edecek.



