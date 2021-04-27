Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Süper Lig'den 3 kulübü Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk etti. TFF'den yapılan açıklamada, Süper Lig'in 37. haftasında oynanan maçlarda yaşanan disiplin ihlalleri nedeniyle Yeni Malatyaspor, MKE Ankaragücü ve Medipol Başakşehir'in PFDK'ya sevk edildiği belirtildi.

MKE Ankaragücü'nün Helenex Yeni Malatyaspor ile oynadığı karşılaşmada kırmızı kart gören Angolalı futbolcusu Geraldo'nun kural dışı hareketi gerekçesiyle tedbirli olarak disipline gönderildiği aktarıldı.

Kasımpaşa Kulübü CEO'su Serkan Rençber'in ise talimatlara aykırı hareketi sebebiyle PFDK'ya sevk edildiği kaydedildi.

Öte yandan, TFF 1. Lig'den Adana Demirspor ile Tuzlaspor'un da çeşitli nedenlerle disipline gönderildiği ifade edildi.

AA



