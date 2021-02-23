Futbol Süper Lig'den 5 kulüp PFDK'ya sevk edildi

Süper Lig'den 5 kulüp PFDK'ya sevk edildi

Futbol

Süper Lig'den 5 kulüp PFDK'ya sevk edildi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Süper Lig'den 5 kulübü Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk etti.

23 Şubat 2021, Salı 19:25 Son Güncelleme:
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TFF'den yapılan açıklamada, Medipol Başakşehir, Kasımpaşa, Büyükşehir Belediye Erzurumspor Sivasspor ve Gaziantepspor'un çeşitli nedenlerle PFDK'ya sevk edildiği bildirildi.

Medipol Başakşehirli futbolcu Rafael, Yeni Malatyasporlu futbolcu Adem Büyük, Büyükşehir Belediye Erzurumsporlu futbolcular Arvydas Novikovas ve Cenk Ahmet Alkılıç ile Demir Grup Sivasspor görevlisi Erhan Erdoğan'ın da disipline gönderildiği aktarıldı.

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