Süper Lig'den 9 kulüp PFDK'ya sevk edildi Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Beşiktaş ve Fenerbahçe'yi Spor Toto Süper Lig'in 23'üncü haftasında oynanan derbi mücadelesinde iki takım taraftarının da neden olduğu "çirkin ve kötü tezahürat" nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk etti.