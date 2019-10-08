TFF Hukuk Müşavirliği'nin toplantısından sonra federasyondan yapılan açıklamada, 7. hafta oynanan karşılaşmalardaki ihlallerden dolayı Galatasaray, Fenerbahçe, Trabzonspor, BtcTurk Yeni Malatyaspor, Yukatel Denizlispor, Gençlerbirliği, Gaziantep Futbol Kulübü, Medipol Başakşehir ve Çaykur Rizespor'un disiplin kuruluna sevk edildiği kaydedildi.

Feyyaz Uçar, Haldun Kilit ile Fikret Öztürk de PFDK'ya sevk edildi

Gençlerbirliği Teknik Direktörü Mustafa Kaplan, Gaziantep Futbol Kulübü'nün oyuncusu Güray Vural, Yukatel Denizlispor'un antrenörü Feyyaz Uçar, Antalyaspor Kulübü'nün idarecileri Haldun Kilit ile Fikret Öztürk'ün de PFDK'ya sevk edildiği belirtildi.

AA