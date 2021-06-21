Süper Lige dönüyor! Şampiyonlar Ligi...

Altay Miroslav Stoch transferinde mutlu sona yakın. Son olarak Polonya'nın Zaglebie Lubin takımında görev alan 31 yaşındaki Slovak oyuncu için herhangi bir ücret ödenmeyecek.

Geçen sezon Polonya'da ligde 8, kupada 1 müsabakada görev alan Stoch, kariyerinde birçok takım gezdi.

ülkesinde Nitra, İngiltere'de Chelsea, Hollonda'da Twente, Yunanistan'da PAOK, Birleşik Arap Emirlikleri'nde Al-Ain, Çekya'da Slavia Prag formalarını terleten Miroslav Stoch, Türkiye'de Fenerbahçe'nin yanı sıra Bursaspor'da oynadı.

2010 yılında 5.5 milyon euro bedelle Chelsea'den Fenerbahçe'ye transfer olan oyuncu, büyük beklentilerle alınmıştı. Yetenekli ancak istikrarsız olan Stoch, "Fenerbahçe formasıyla Şampiyonlar Ligi'nde oynamak istiyorum" dedikten sonra sarı lacivertliler bir türlü Devler Ligi'ne katılamadı ve Stoch, bu söylemiyle akıllarda kaldı.