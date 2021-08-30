Futbol Süper Lig'in 3'üncü haftasında bir ayrılık daha

Süper Lig'in 3'üncü haftasında bir ayrılık daha

Futbol

Süper Lig'in 3'üncü haftasında bir ayrılık daha

Süper Lig'de teknik direktör ayrılıkları yine erken başladı. Göztepe'de Ünal Karaman ile yollar ayrıldı. Henüz 3'üncü haftası geride kalan ligde önce Kasımpaşa, Kayserispor, Adana Demirspor ve şimdi de Göztepe'de ayrılık yaşandı.

30 Ağustos 2021, Pazartesi 14:02 Son Güncelleme:
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Göztepe Ünal Karaman ile yollarını ayırdı. Fanatik'in haberine göre, milli ara öncesi yaşanan ayrılığın ardından Göztepe, yeni hoca arayışlarına başladı. Süper Lig'de daha önce de Adana Demirspor, Samet Aybaba ile yollarını ayırmış ve ilk ayrılığı gerçekleştirmişti.

Süper Lig 'de 2021-22 sezonuna istediği gibi başlayamayan Göztepe 'de teknik direktör Ünal Karaman ile yollar ayrıldı. Son olarak Sivasspor ile 2-2 berabere kalan Göztepe, oynadığı 3 maçtan 2 beraberlik, 1 yenilgi ile ayrılmıştı. 




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