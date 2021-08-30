Göztepe Ünal Karaman ile yollarını ayırdı. Fanatik'in haberine göre, milli ara öncesi yaşanan ayrılığın ardından Göztepe, yeni hoca arayışlarına başladı. Süper Lig'de daha önce de Adana Demirspor, Samet Aybaba ile yollarını ayırmış ve ilk ayrılığı gerçekleştirmişti.

Süper Lig 'de 2021-22 sezonuna istediği gibi başlayamayan Göztepe 'de teknik direktör Ünal Karaman ile yollar ayrıldı. Son olarak Sivasspor ile 2-2 berabere kalan Göztepe, oynadığı 3 maçtan 2 beraberlik, 1 yenilgi ile ayrılmıştı.











