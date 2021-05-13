Futbol Süper Lig'in 42'nci haftasındaki 6 maçın saati değiştirildi

Süper Lig'in 42'nci haftasındaki 6 maçın saati değiştirildi

Futbol

Süper Lig'in 42'nci haftasındaki 6 maçın saati değiştirildi

Süper Lig'in 42'nci haftasında oynanacak maç saatlerinde değişikliğe gidildi. TFF'nin internet sitesinde yer alan programda, 6 maç saati 18:00 olarak güncellenirken 4 maçın saatinde değişiklik yapılmadı.

13 Mayıs 2021, Perşembe 14:05 Son Güncelleme:
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Ligde daha önce 20:30 olarak açıklanan; MKE Ankaragücü – Aytemiz Alanyaspor, Sivasspor – Kasımpaşa, Çaykur Rizespor – Medipol Başakşehir, Hatayspor – Gaziantep Futbol Kulübü, Fatih Karagümrük – Denizlispor, Antalyaspor – Konyaspor maçları 18:00'e alınırken, 20.30'da başlayacağı açıklanan; Trabzonspor – Gençlerbirliği, Göztepe – Beşiktaş, Kayserispor – Fenerbahçe ve Galatasaray – Yeni Malatyaspor maçlarının saatlerinde değişiklik yapılmadı.

Süper Lig'in 42'nci haftasında oynanacak maçlar şu şekilde:

15 MAYIS CUMARTESİ

18.00 MKE Ankaragücü – Aytemiz Alanyaspor

18.00 Sivasspor – Kasımpaşa

18.00 Çaykur Rizespor – Medipol Başakşehir

18.00 Hatayspor – Gaziantep Futbol Kulübü

18.00 Fatih Karagümrük – Denizlispor

18.00 Antalyaspor – Konyaspor

20.30 Trabzonspor – Gençlerbirliği

20.30 Göztepe – Beşiktaş

20.30 Kayserispor – Fenerbahçe

20.30 Galatasaray – Yeni Malatyaspor

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