Derbide teknik adamlar el sıkışmadı





Haftanın maçı olan Beşiktaş-Galatasaray maçında Abdullah Avcı ve Fatih Terim bir araya gelmedi. 2018-2019 sezonunda Avcı, Başakşehir'in başındayken ikili arasında sorunlar yaşanmıştı.





Şampiyonluk mücadelesi veren Galatasaray ile Başakşehir maçında başlayan kulübeler arası tartışma, daha sonra medyaya verilen demeçlerle devam etmişti.





Abdullah Avcı, Fatih Terim'e 'hoş geldin' karşılaması yapmamasıyla ilgili soruya, "Geçen sezon nasıl karşılandıysam öyle karşıladım" cevabını verdi.





Falcao yine yok





Galatasaray'ın aylarca almaya uğraştığı ve geç olsa da mutlu sona ulaştığı Kolombiyalı yıldız Radamel Falcao, yaklaşık 1 aydır takımdan uzak. PSG maçının ardından aşil tendonundaki sakatlık nedeniyle tedavisine başlanan Falcao, Real Madrid maçının ardından Beşiktaş derbisinde de takımını yalnız bıraktı.

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Samet Aybaba 17 gün dayanabildi





Süper Lig'de 9. maçlar geride kalırken ligde galibiyet alamayan tek takım hala Kayserispor. 4 beraberlik ve 5 mağlubiyetle ligin dibine demir atan Kayserispor'da henüz 17 gün önce göreve gelen Samet Aybaba istifa etti. Kayserispor'un Yeni Malatya'ya 4-0 yenilmesinin ardından "Radikal kararlar alacağız" diyen Aybaba'nın istifası, yönetimin masasında.

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Sörloth dolu dizgin





Trabzonspor'un Norveçli golcüsü Alexander Sörloth, üst üste 4 maçtır golünü atıyor. Ligdeki gol sayısını 6'ya, toplam gol sayısını ise 8'e çıkaran Sörloth, Trabzonspor formasıyla 16. maçına çıktı.









Q7'den ilk gol





Transfer sezonun son günlerinde Beşiktaş'tan ayrılarak Kasımpaşa'ya transfer olan Ricardo Quaresma, yeni takımındaki ilk golünü bu hafta kaydetti. Göztepe'yi 4-1 yenen Kasımpaşa'da durumu 2-1'e getiren penaltı golü Quaresma'dan geldi.