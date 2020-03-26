Trabzonspor, Süper Lig'in piyasa değeri en yüksek iki oyuncusuna sahip. Alexander Sörloth ve Abdülkadir Ömür, ligin en değerli iki oyuncusu olarak ilk iki sırada bulunuyor. Sörloth 16 milyon euro, Abdüş ise 14 milyon euro değere sahip.

Sezon başında Crystal Palace'tan 750 bin euro kiralama bedeli ve 6 milyon euro satın alma opsiyonuyla kiralanan Norveçli golcü Sörloth, şu ana dek 26 maçın tamamında sahada kaldı. Bu maçların 15'inde gol atmayı başaran Sörloth'ın ligdeki gol sayısı 19, toplam gol sayısı ise 25. Sörloth'un ocak ayındaki değeri ise 10 milyon euro'ydu.

Abdülkadir Ömür ise bu sezonun büyük kısmını sakatlığı yüzünden kaçırdı. Buna rağmen değerinde düşüş görülmeyen genç oyuncu 14 milyon euro piyasa değerine sahip. Trabzonspor'un iki yıldızını Galatasaray'dan Mario Lemina ve Başakşehir'den Edin Visca, 13'er milyon euro ile takip ediyor.

Ligin en değerli kalecisine de Trabzonspor sahip. Uğurcan Çakır, 12 milyon euro'luk değeriyle 5 milyon euro'luk Muslera ve Mert Günok'un açık ara önünde.

Sörloth'un imza töreninde yaşananlar