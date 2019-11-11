Emre Demir henüz 15 yaşında. Kayserispor'un bu seneki zor durumu, genç oyunculara da bir fırsat oluyor ve Emre Demir de bulduğu bu fırsatı iyi değerlendirenlerden. Kayserispor'un son oynadığı Gençlerbirliği maçında gol atarak Türkiye Süper Lig tarihinin en genç golcüsü unvanını alan Emre, 2012 yılında transfer olduğu Kayserispor'un altyapısından çıkan bir futbolcu. 8 yaşından beri oynadığı kulüpte 15 yaşında parlamaya başlayan genç golcü, 7 sene önce Mersin 1'inci Amatör Küme takımlarından Kuvayi Milliye'den transfer edildi.









Eşyalı ev ve iş garantisi karşılığında transfer oldu

Emre Demir'deki yeteneği fark eden Kayserispor, 2012 yılında 8 yaşındaki futbolcuyu Kuvayi Milliye'den transfer etmek için kapısını çalmış. Kulüple anlaşan yöneticiler, Emre Demir'in ailesiyle görüşüp "dayalı döşeli, eşyalı bir ev ve Emre Demir'in babasına iş bulma garantisi" karşılığında onu transfer etmiş.





İlk gol

2004 doğumlu Emre, 2019-2020 Süper Lig Cemil Usta sezonunun 11'inci haftasında İstikbal Mobilya Kayserispor'un Gençlerbirliği'ne 2-1 yenildiği maçın 68'inci dakikasında oyuna girmişti.





Profesyonel kariyerindeki ilk golü oyuna girdikten 3 dakika sonra atan oyuncu, takımını mağlubiyetten kurtaramasa da kendi adını tarihe yazdırdı. Emre'ye gol pasını ise 17 yaşındaki takım arkadaşı Nurettin Korkmaz verdi.









"Her zaman yanındayım"

Emre Demir'in babasu Hayrettin Demir ise DHA'ya yaptığı açıklamada "Kayserispor 1-0 gerideyken Emre Demir oyuna girdi. Gururlandık, skoru 1-1 yapan golü Emre'nin atması bize ayrı bir mutluluk verdi. Nurettin asist yaptı, Emre gol attı ve bu güzel bir şey. Emre gelecek için güzel bir örnek. Gençlere şans vermesinden dolayı Bülent Uygun hocamıza teşekkür ediyoruz, mutluyuz ama içimiz buruk. Kayseri'ye en azından 1 puanla dönmek istiyorduk. Emre buradan U17 Avrupa Şampiyonası'na gidecek. Orada da başarılı maçlar çıkarmasını bekliyoruz.



