Süper Lig'de 11. hafta geride kalmak üzere. Ligin zirvesinde Anadolu'nun ilk şampiyonu Trabzonspor var. 2. sırada Hatayspor, 4. sırada Konyaspor ve 5. sırada Alanyaspor yer alıyor.

İlk 5'te yer alabilen tek İstanbul büyüğü ise Beşiktaş ve Beşiktaş da dün Hatayspor'a yenildi.

Ligin iki ağır topu Fenerbahçe ve Galatasaray ise zirvenin hayli gerisinde.

Fenerbahçe dün Konyaspor deplasmanında 2-1 yenilerek 6. sırada kaldı ve bugünkü maçlarla beraber daha da geriye düşme ihtimali var.

Galatasaray ise bu akşam Gaziantep FK ile oynayacak. Kazanması durumunda ilk 5'e dahil olabilir ve Trabzonspor'la olan 7 puanlık farkı koruyabilir.