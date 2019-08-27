Süper Lig’te son durum ne? İşte Süper Lig puan durumu ve Süper Lig’te 3. hafta programı…
Futbolda Süper Lig'in ikinci haftası geride kalırken Fenerbahçe averajla liderliğini sürdürdü. Peki, Süper Lig’te son durum ne? İşte Süper Lig puan durumu ve Süper Lig’te 3. hafta programı…
Futbolda Süper Lig'in ikinci haftası geride kaldı. Futbolseverler Süper Lig’te 3. haftaya odaklandı. İşte Süper Lig puan durumu ve Süper Lig’te 3. hafta programı…
Süper Lig'de ikinci hafta, Gaziantep'te oynanan Gazişehir Gaziantep-Gençlerbirliği karşılaşmasıyla sona erdi. Müsabakayı Gaziantep temsilcisi 4-1 kazandı.
Sezonun ilk haftasını averajla lider geçen Fenerbahçe, ikinci haftada güçlü rakibi Medipol Başakşehir'i 2-1 yenerek liderliğini korudu.
İkide iki yapan Alanyaspor, Yukatel Denizlispor ve Çaykur Rizespor altışar puanla sıralandı.
HAFTANIN SONUÇLARI
Süper Lig'in ikinci haftasında oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:
Beşiktaş-Göztepe: 3-0
MKE Ankaragücü-İstikbal Mobilya Kayserispor: 1-1
Alanyaspor-Kasımpaşa: 4-1
Medipol Başakşehir-Fenerbahçe: 1-2
Çaykur Rizespor-Demir Grup Sivasspor: 2-1
Trabzonspor-Yeni Malatyaspor: 2-1
Antalyaspor-Yukatel Denizlispor: 0-2
Galatasaray-Konyaspor: 1-1
Gazişehir Gaziantep-Gençlerbirliği: 4-1
GELECEK HAFTANIN PROGRAMI
Süper Lig'de üçüncü hafta maçları, 30-31 Ağustos ve 1 Eylül'de oynanacak. Haftanın son müsabakasının ardından lige 1 hafta milli maç arası verilecek.
Üçüncü haftanın müsabaka programı şöyle:
30 Ağustos Cuma:
20.30 Kasımpaşa-MKE Ankaragücü (Recep Tayyip Erdoğan)
20.30 İstikbal Mobilya Kayserispor-Galatasaray (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)
31 Ağustos Cumartesi:
19.15 Konyaspor-Antalyaspor (Konya Büyükşehir Belediye)
21.45 Göztepe-Yukatel Denizlispor (Bornova Aziz Kocaoğlu)
21.45 Beşiktaş-Çaykur Rizespor (Vodafone Park)
1 Eylül Pazar:
19.15 Demir Grup Sivasspor-Gazişehir Gaziantep (Yeni 4 Eylül)
19.15 Gençlerbirliği-Medipol Başakşehir (Eryaman)
21.45 Yeni Malatyaspor-Alanyaspor (Yeni Malatya)
21.45 Fenerbahçe-Trabzonspor (Ülker)