Süper Loto 11.07.2019 sonuçları

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 5 bilen 77 kişi 8 bin 420 lira 10'ar kuruş, 4 bilen 3 bin 672 kişi 191 lira 50'şer kuruş, 3 bilen 77 bin 618 kişi 15 lira 30'ar kuruş ikramiye kazandı.

2 BUÇUK MİLYON İKRAMİYE DAĞITILDI

Çekilişte, toplam 2 milyon 539 bin 91 lira 10 kuruş ikramiye dağıtıldı. Hasılattan KDV olarak 1 milyon 788 bin 350 lira 34 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak da 1 milyon 429 lira 97 kuruş kamuya aktarıldı.

İŞTE KAZANDIRAN NUMARALAR

Milli Piyango İdaresinden yapılan açıklamaya göre, bugünkü çekilişte kazandıran numaralar 5,14, 24, 37, 44 ve 49 olarak belirlendi.