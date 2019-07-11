Süper Loto 11.07.2019 sonuçları

Süper Loto'nun 612. hafta çekilişinde 6 bilen çıkmayınca 9 milyon 704 bin 399 lira 26 kuruş devretti

11 Temmuz 2019, Perşembe 22:05
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Süper Loto 11.07.2019 sonuçları

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 5 bilen 77 kişi 8 bin 420 lira 10'ar kuruş, 4 bilen 3 bin 672 kişi 191 lira 50'şer kuruş, 3 bilen 77 bin 618 kişi 15 lira 30'ar kuruş ikramiye kazandı.

2 BUÇUK MİLYON İKRAMİYE DAĞITILDI

Çekilişte, toplam 2 milyon 539 bin 91 lira 10 kuruş ikramiye dağıtıldı. Hasılattan KDV olarak 1 milyon 788 bin 350 lira 34 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak da 1 milyon 429 lira 97 kuruş kamuya aktarıldı.

İŞTE KAZANDIRAN NUMARALAR

Milli Piyango İdaresinden yapılan açıklamaya göre, bugünkü çekilişte kazandıran numaralar 5,14, 24, 37, 44 ve 49 olarak belirlendi.

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