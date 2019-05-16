Süper Loto 16.05.2019 sonuçları

Süper Loto'nun 604'üncü hafta çekilişinde 6 bilen çıkmayınca 9 milyon 301 bin 874 lira devretti.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 5 bilen 42 kişi 13 bin 873'er lira, 4 bilen 3 bin 425 kişi 184'er lira, 3 bilen 69 bin 732 kişi 15 lira 30'ar kuruş ikramiye kazandı.

Çekilişte, toplam 2 milyon 281 bin 657 lira ikramiye dağıtıldı.

Hasılattan KDV olarak 1 milyon 606 bin 201 lira, Şans Oyunları Vergisi olarak da 898 bin 998 lira kamuya aktarıldı.

İŞTE KAZANDIRAN NUMARALAR

Milli Piyango İdaresinden yapılan açıklamaya göre, Süper Loto'nun 604. hafta çekilişinde kazandıran numaralar 5, 6, 18, 37, 48 ve 53 olarak belirlendi.



