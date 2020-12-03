Türkiye Süper Loto 3 Aralık sonuçları açıklandı

Süper Loto 3 Aralık sonuçları açıklandı

Türkiye

Süper Loto 3 Aralık sonuçları açıklandı

Salı, perşembe ve pazar günleri düzenlenen Süper Loto'da bu akşamki çekiliş saat 21.30'da gerçekleştirildi. Süper Loto'da büyük ikramiye 17 milyon 842 bin 162 TL olarak duyuruldu. İşte kazandıran numaralar...

03 Aralık 2020, Perşembe 22:53 Son Güncelleme:
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Sisal Şans ile kazandırmaya devam eden şans oyunlarından Süper Loto'da çekiliş heyecanı yaşandı. Süper Loto'da büyük ikramiye 17 milyon 842 bin 162 TL. 03 Aralık 2020 Süper Loto çekilişinde kazandıran şanslı numaralar - 2 - 12 - 19 - 29 - 42 - 60 - oldu.

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5 bilen 18 kişi 18.155,85 TL kazandı

Haftanın 3 günü; Salı, Perşembe ve Pazar günü çekilişi gerçekleşen Süper Loto'nun bu akşamki çekilişi 21.30'da gerçekleşti. Süper Loto çekilişi Millipiyangoonline.com adresinden canlı olarak yayınlandı. Çekiliş sonuçlarına göre, 6 bilen çıkmadı ve büyük ikramiye devretti. 5 bilen 18 kişi ise 18.155,85 TL kazandı.

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