Süper Loto 5 Aralık çekiliş sonuçları (Süper Loto sorgulama ekranı)

Süper Loto oyununun 633’üncü hafta çekilişi yapıldı. Milli Piyango İdaresi'nden yapılan açıklamaya göre, bugünkü çekilişte kazandıran numaralar 20, 26, 27, 32, 35 ve 53 olarak belirlendi.

Süper Loto'da 21 Milyon TL haftaya devretti

Süper Loto oyununun 5 Aralık 2019 tarihli çekilişinde 6 bilen çıkmayınca, 21 milyon 537 bin 164 lira 1 kuruş devretti.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, 5 bilen 77 kişi 11 bin 814 lira 35'er, 4 bilen 4 bin 993 kişi 197 lira 85'er kuruş, 3 bilen 108 bin 450 kişi 15 lira 35'er kuruş ikramiye kazandı.

İşte Süper Loto'da bu hafta ikramiye kazandıran şanslı numaralar:

MPİ SÜPER LOTO SORGULAMA