6 Temmuz Salı gecesi düzenlenen Süper Loto çekilişinde şans, Sakarya’nın Hendek ilçesinden bir talihliye güldü. Hendek’te oynanan Süper Loto kuponuna 45 milyon 177 bin 773 TL’lik ikramiye isabet etti. Sisal Şans, son olarak 15 Nisan 2021 tarihinde gerçekleştirdiği Süper Loto çekilişinde bir kişiye 19 milyon 944 bin 580 TL kazandırmıştı. Böylece 34 çekiliştir devreden Süper Loto’da 6 rakamı doğru bilen bir kişi 45 milyon 177 bin 773 TL’nin sahibi oldu.

21 YILLIK BAYİYİM REKOR BANA NASİP OLDU

ilçesinde 2000 yılından beri şans oyunları bayiliği yapan işletmeci Hikmet Özgü büyük ikramiye çıkan kuponu satmaktan ötürü heyecanlı olduğunu söyledi. Bayi Hikmet Özgü, büyük ikramiyenin sattıkları kupona çıkmasından büyük memnuniyet duyduklarını söyleyerek, şunları anlattı: “Kazananın bizim ilçemizden çıktığını ve büyük ikramiye isabet eden kuponun benim bayimde oynandığını öğrenince çok mutlu oldum, heyecanlandım. 21 yıldır bayi işletiyorum. Yıllar önce Milli Piyango yılbaşı çekilişinden 25 bin TL ve 50 bin TL kazandırmıştık. Ancak bu kadar büyük bir ikramiye daha önce hiç kazanılmamıştı.

TALEP ARTMIŞTI

Bugüne kadar verilmiş en büyük ikramiyeyi kazandırmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Sisal Şans ile birlikte, yenilenen oyunlardan dolayı şans oyunlarına müşterilerin talebi artmıştı. Büyük ikramiyenin bizim bayimizden kazanıldığı duyuldukça, bundan sonra talebin giderek artacağını düşünüyorum. Kime çıktığını bilmiyoruz ama kazanan talihlinin hayallerinin gerçekleşmesine aracılık ettiğimiz için çok mutluyuz. İkramiyenin kendisine hayırlı olmasını diliyorum. Oyunseverlere de şunu söylemek istiyorum, oynamaya devam edin, biz burada şans dağıtmaya devam edeceğiz.”

ÇOK MUTLU OLDUK

Hendek’teki Milli Piyango bayi işletmecisi Hikmet Özgü, “Öğrenince çok mutlu olduk. Şans herkese gülebilir, bunu görmüş olduk. Yenilenen oyunlardan dolayı müşterilerden talep artmıştı. Bundan sonra daha fazla şans oyunu oynanacağını düşünüyorum” dedi.

OYNAMAYA, ŞANSA EĞLENCEYE DEVAM

Sisal Şans tarafından yapılan açıklamada oyunseverlere kazandırmaya devam edileceği vurgulandı. Yaygın erişim ağı ve şans oyunları alanındaki global deneyimiyle Türkiye ekonomisine katkı sunmak üzere yola çıkan Sisal Şans, çalışmalarına “Oynamaya, şansa, eğlenceye yeniden başlayacağız” sloganıyla devam ediyor. Şans oyunlarının düzenlenmesine ilişkin iş ve hizmetleri yerine getirmek üzere Türkiye Varlık Fonu (TVF) tarafından 10 yıl süreyle yetkilendirilen ve 1 Ağustos 2020 itibarıyla faaliyetlerine başlayan Sisal Şans, ikramiyenin Sakarya, Hendek’ten oynanan kupona isabet ettiğini duyurdu.

“ÇOK DAHA BÜYÜK İKRAMİYE MİKTARLARINA ULAŞMAK İSTİYORUZ”

Sisal Şans tarafından yapılan açıklamada: “Sisal Şans ailesi olarak yenilenen Süper Loto ile 1 yıl içinde altıncı kez sayısal oyunlarda bugüne kadar verilmiş en yüksek ikramiyeyi kazandırmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Büyük ikramiyeyi kazanan talihlimizi tebrik ederken, talihlimizin hayallerinin gerçekleşmesini sağlamak ve herkesin şansı olmaktan çok mutluyuz. Kısa süre önce Süper Loto’da bir kişiye 19 milyon 944 bin 580 TL’lik büyük ikramiyeyi kazandırmıştık. Önümüzdeki dönemde başka bir rekor kırarak çok daha büyük ikramiye miktarlarına ulaşmak istiyoruz. Bir sonraki çekilişin şanslı kişisi siz de olabilirsiniz. Bizimle oynamaya devam edin” ifadelerine yer verildi.