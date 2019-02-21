Süper Loto 21 Şubat 2019 sonuçları (Süper Loto rekora koşuyor!)

Milyonlarca kişinin hayallerini süsleyen Süper Loto'nun 592. hafta çekilişi yapıldı. 6 bilen çıkmayınca, 22 milyon 804 bin 853 lira devretti.

SÜPER LOTO'DA 5 BİLEN 99 KİŞİ...

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 5 bilen 99 kişi 9 bin 878 lira, 4 bilen 5 bin 577 kişi 188 lira 75'er kuruş, 3 bilen 116 bin 838 kişi 15 lira 50'şer kuruş ikramiye kazandı.

4 MİLYONA YAKIN İKRAMİYE DAĞITILDI

Çekilişte toplam 3 milyon 841 bin 639 lira ikramiye dağıtıldı.

Hasılattan KDV olarak 2 milyon 767 bin 654 lira, Şans Oyunları Vergisi olarak da 1 milyon 552 bin 178 lira kamuya aktarıldı.

SÜPER LOTO SONUÇLARI! İŞTE KAZANDIRAN NUMARALAR

Milli Piyango İdaresinden yapılan açıklamaya göre, Süper Loto'nun 592. hafta çekilişinde kazandıran numaralar 02, 06, 15, 19, 22 ve 50 olarak belirlendi.