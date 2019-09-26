Süper Loto çekildi (26 Eylül Süper Loto sonuçları)
Süper Loto oyununun 623. hafta çekilişi yapıldı. Milli Piyango İdaresi'nden yapılan açıklamaya göre, bugünkü çekilişte kazandıran numaralar 2, 6, 8, 41, 46 ve 50 olarak belirlendi
Süper Loto oyununun 623. hafta çekilişinde 6 bilen çıkmayınca 4 milyon 625 bin 749 lira devretti.
Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, 5 bilen 47 kişi 11 bin 713’er lira, 4 bilen 2 bin 724 kişi 219’ar lira, 3 bilen 59 bin 794 kişi 16 lira 85’er kuruş ikramiye kazandı. Çekilişte toplam 6 milyon 781 bin 885 lira ikramiye dağıtıldı.
ANKARA (AA)