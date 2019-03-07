Süper Loto çekildi! (7 Mart 2019 Sayılsal Loto sonuçları)
Milli Piyango İdaresince düzenlenen Süper Loto'nun bu haftaki çekilişi yapıldı.
Milli Piyango İdaresinden yapılan açıklamaya göre, Süper Loto'nun 594'üncü hafta çekilişinde kazandıran numaralar 6, 15, 24, 29, 39 ve 44 olarak belirlendi. Bu haftaki çekilişte doğru rakamları tahmin eden 1 kişi 1 milyon 965 bin 740 lira 85 kuruş almaya hak kazandı. 5 bilen 6 bin 451 lira 65 kuruş, 4 bilen 166 lira 25 kuruş ve 3 bilen 14 lira 40 kuruş ikramiye alacak.