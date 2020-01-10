Süper Loto çekildi (9 Ocak Süper Loto sonuçları)

Süper Loto oyununun 638. hafta çekilişinde 6 bilen çıkmayınca 4 milyon 288 bin 961 lira 15 kuruş devretti. Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, 5 bilen 40 kişi 12 bin 949 lira 10’ar, 4 bilen 2 bin 754 kişi 204 lira 60’ar, 3 bilen 63 bin 756 kişi 14 lira 85’er kuruş ikramiye kazandı.

AA