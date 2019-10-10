Süper Loto çekiliş sonuçları (10 Ekim 2019 Süper Loto sonuçları)

Süper Loto oyununun 625. hafta çekilişinde 6 bilen çıkmayınca 10 milyon 203 bin 893 lira devretti.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, 5 bilen 59 kişi 11 bin 201’er lira, 4 bilen 3 bin 685 kişi 195’er lira, 3 bilen 78 bin 188 kişi 15 lira 45’er kuruş ikramiye kazandı.

ANKARA (AA)