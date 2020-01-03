Süper Loto çekiliş sonuçları ( 2 Ocak Süper Loto kazandıran numaralar)
Süper Loto oyununun 637. hafta çekilişi yapıldı. Milli Piyango İdaresi'nden yapılan açıklamaya göre, bugünkü çekilişte kazandıran numaralar 13, 14, 32, 35, 38 ve 41 olarak belirlendi.
Süper Loto oyununun 3 Ocak 2020 tarihli 637. hafta çekilişinde 6 bilen çıkmayınca 2 milyon bin 829 lira devretti. Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, 5 bilen 37 kişi 12 bin 250 lira 40’ar, 4 bilen 2 bin 766 kişi 178 lira 20’şer, 3 bilen 58 bin 383 kişi 14 lira 20’şer kuruş ikramiye kazandı.
ANKARA (AA)