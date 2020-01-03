Süper Loto çekiliş sonuçları ( 2 Ocak Süper Loto kazandıran numaralar)

Süper Loto oyununun 3 Ocak 2020 tarihli 637. hafta çekilişinde 6 bilen çıkmayınca 2 milyon bin 829 lira devretti. Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, 5 bilen 37 kişi 12 bin 250 lira 40’ar, 4 bilen 2 bin 766 kişi 178 lira 20’şer, 3 bilen 58 bin 383 kişi 14 lira 20’şer kuruş ikramiye kazandı.

ANKARA (AA)