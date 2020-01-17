Süper Loto çekiliş sonuçları

Süper Loto oyununun 639. hafta çekilişinde 6 bilen çıkmayınca 6 milyon 779 bin 390 liralık ikramiye devretti. Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, 5 bilen 43 kişi 13 bin 116’şar lira, 4 bilen 3 bin 81 kişi 198’er lira, 3 bilen 66 bin 855 kişi 15 lira 45’er kuruş ikramiye kazandı.

ANKARA (AA)