Süper Loto çekiliş sonuçları
Süper Loto oyununun 639. hafta çekilişi yapıldı. Milli Piyango İdaresi'nden yapılan açıklamaya göre, bugünkü çekilişte kazandıran numaralar 3, 26, 30, 33, 36 ve 49 olarak belirlendi.
Süper Loto oyununun 639. hafta çekilişinde 6 bilen çıkmayınca 6 milyon 779 bin 390 liralık ikramiye devretti. Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, 5 bilen 43 kişi 13 bin 116’şar lira, 4 bilen 3 bin 81 kişi 198’er lira, 3 bilen 66 bin 855 kişi 15 lira 45’er kuruş ikramiye kazandı.
ANKARA (AA)