Süper Loto çekiliş sonuçları (23 Ocak canlı Süper Loto sonuçları)
Süper Loto oyununun 23 Ocak 2020 tarihli 640. hafta çekilişi yapıldı. Milli Piyango İdaresi'nden yapılan açıklamaya göre, bugünkü çekilişte kazandıran numaralar 19, 23, 26, 38, 46 ve 47 olarak belirlendi.
Süper Loto oyununun 23 Ocak 2020 tarihli 640. hafta çekilişinde 6 bilen çıkmayınca 9 milyon 466 bin 703 liralık ikramiye devretti. Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, 5 bilen 68 kişi 8 bin 949’ar lira, 4 bilen 3 bin 915 kişi 168’er lira, 3 bilen 77 bin 962 kişi 14 lira 30’ar kuruş ikramiye kazandı.
ANKARA (AA)