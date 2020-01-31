Süper Loto çekiliş sonuçları (30 Ocak Süper Loto kazandıran numaralar)
Merakla beklenen Süper Loto oyununun 641. hafta çekilişi yapıldı. Milli Piyango İdaresi'nden yapılan açıklamaya göre, bugünkü çekilişte kazandıran numaralar 4, 10, 12, 20, 29 ve 44 olarak belirlendi.
31 Ocak 2020, Cuma 01:54 Son Güncelleme:
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Süper Loto oyununun 641. hafta çekilişinde 6 bilen çıkmayınca 12 milyon 391 bin 747 liralık ikramiye devretti. Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, 5 bilen 72 kişi 9 bin 199’ar lira, 4 bilen 4 bin 242 kişi 169’ar lira, 3 bilen 83 bin 712 kişi 14 lira 50’şer kuruş ikramiye kazandı.
ANKARA (AA)