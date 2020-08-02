Süper Loto'nun yeni sistemini oynayanlar büyük ödül çekilişini Milli Piyango İdaresi'nin resmi YouTube kanalından takip etti.

Dünya Piyango Birliği sertifikalı, son teknoloji ürünü yeni çekiliş makineleriyle kurulmuş olan ve Şans Merkezi adı verilen çekiliş stüdyosunda yapılan çekilişi Milli Piyango Online sitesinden takip edebilirsiniz.

Süper Loto çekilişleri pazar,salı ve perşembe günleri olmak üzere artık haftanın 3 günü saat 20:00’da gerçekleştirilecek.

Artık 2 bilene de ikramiye var

Yenilenen Süper Loto ve Çılgın Sayısal Loto oyunlarında yeni dönemle birlikte artık 2 tutturanlara da ikramiye var. Süper Loto çekilişinden itibaren 6, 5, 4 ve 3 bilenlerin yanı sıra 2 numarayı doğru tahmin edenlere de ödeme yapılacak.

İşte 2 Ağustos 2020 Süper Loto'da kazandıran şanslı numaralar

MİLLİ PİYANGO ONLINE SÜPER LOTO SONUÇ EKRANI

Şans oyunlarını yakından takip edenler ‘Sayısal Loto’, ‘Süper Loto’ ve ‘Kazı Kazan’ oyunlarına yenilenen yüzleriyle Milli Piyango Online adresinden ve bayilerden rahatlıkla ulaşabilecek.

Neler yenilendi?