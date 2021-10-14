Ekonomi Süper Loto sonuçları: 14 Ekim 2021 Süper Loto kazandıran numaralar

Süper Loto sonuçları: 14 Ekim 2021 Süper Loto kazandıran numaralar

Ekonomi

Süper Loto sonuçları: 14 Ekim 2021 Süper Loto kazandıran numaralar

Süper Loto çekilişi Milli Piyango TV Youtube kanalından canlı olarak yayınlandı. Çekiliş sonrası bu akşamın kazandıran şanslı numaraları belli oldu. İşte, 14 Ekim 2021 Süper Loto sonuçları ve Süper Loto sorgulama ekranı....

14 Ekim 2021, Perşembe 21:36 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Süper Loto kazandırmaya devam ediyor. Merakla beklenen Süper Loto çekilişi bu akşam saat 21.30'da Milli Piyango TV Youtube kanalından canlı olarak yayınlandı. Çekiliş sonrası bu akşamın kazandıran numaraları belli oldu.

İşte, 14 Ekim 2021 Süper Loto sonuçları ve Süper Loto sorgulama ekranı....

Bu akşamın kazandıran şanslı numaraları 23-3-48-8-20-43 oldu.  

ÇEKİLİŞ SONUÇLARINI GÖRMEK İÇİN TIKLAYINIZ

Süper Loto oynamanın kuralları neler?

1 ile 60 sayı arasından 6 adet sayının bilinmesine dayanan bir oyun olan Süper Loto’da en az 2, en fazla 6 adet sayıyı doğru tahmin ederek farklı miktarlarda ikramiye kazanılıyor. Kazanma oranı oynanan kolon ve bilinen numara adedine göre değişiyor. Oyunseverler kolonları kendileri doldurabildiği gibi ayrıca sayıları doğrudan bayiye söyleyerek veya “Sen Seç” ile terminalden rastgele sayı seçtirerek de Süper Loto oynayabiliyor. 18 yaşından büyük herkesin oynayabileceği Süper Loto’da her kolonun fiyatı ise 3 TL. Oyunun kurallarıyla ilgili ayrıntılı bilgiye https://www.millipiyangoonline.com/super-loto/kurallar adresinden ulaşmak mümkün.

Tüm çekilişler canlı yayınlanıyor!

Şisal Şans’ın son teknolojiyi kullanarak oluşturulan teknik altyapı ile noter huzurunda gerçekleştirdiği çekilişler canlı olarak yayınlanmaya devam ediyor. Tüm çekiliş süreçleri “Dünya Piyango Birliği” (World Lottery Association) standart ve kurallarına uygun şekilde organize ediliyor ve en büyük öncelik şeffaflığa veriliyor.

Dünya Piyango Birliği sertifikalı, son teknoloji ürünü yeni çekiliş makineleriyle kurulmuş olan ve ŞANS MERKEZİ adı verilen çekiliş stüdyosunda düzenlenen çekilişler, https://www.millipiyangoonline.com sitesinden canlı olarak yayınlanıyor ve dileyen herkes çekilişe katılabiliyor.

Yazarlarımızdan
Özlem Denizmen
İş bulmanın formülü
Özlem Denizmen
Ekrem Sarısu
58 yaşınızı dolduracaksınız
Ekrem Sarısu
Oral Çalışlar
Joe Biden’ın sert suçlamaları
Oral Çalışlar
Hakan Çelik
Ekonomiler nitelikli tasarımla büyüyor
Hakan Çelik
Erkut Can
Pazar gülücüğü
Erkut Can
Murat Gülderen
Bağımlılığa karşı 'Anne' taktikleri
Murat Gülderen
Bilal Emin Turan
Periyodik araç bakımında hesaplar şaştı! Yetkili servis mi özel servis mi?
Bilal Emin Turan
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Borsa günü düşüşle tamamladı