Süper Loto sonuçları... 14 Şubat'ta yine devretti
Süper Loto rekora koşuyor... Dün yapılan çekilişte 10'uncu devir yaşandı ve 19 milyon 661 bin 688 lira 40 kuruş gelecek haftaya kaldı. İşte Süper Loto'nun 6 şanslı numarası...
Her perşembe günü milyonlarca lira dağıtan Süper Loto'nun 14 Şubat tarihli 591. hafta çekilişi dün gerçekleşti. 2 buçuk aydır büyük ikramiyeyi kimse kazanamıyordu. Dünkü çekilişte yine 6 şanslı numarayı bilen olmadı. 19 milyon 661 bin 688 lira 40 kuruş gelecek haftaya devretti. 5 bilenler ise 11 bin 975 bin 70 kuruş kazandı.
14 Şubat Süper Loto'da kazandıran numaralar: 10-26-28-32-34-40
Süper Loto'da diğer ikramiye dağılımı ise şöyle: Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, 5 bilen 72 kişi 11 bin 975 lira 70’er kuruş, 4 bilen 5 bin 414 kişi 170 lira 65’er kuruş, 3 bilen 104 bin 654 kişi 15 lira 30’ar kuruş ikramiye kazandı.
Çekilişte toplam 3 milyon 387 bin 355 lira 70 kuruş ikramiye dağıtıldı.