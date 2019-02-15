Her perşembe günü milyonlarca lira dağıtan Süper Loto'nun 14 Şubat tarihli 591. hafta çekilişi dün gerçekleşti. 2 buçuk aydır büyük ikramiyeyi kimse kazanamıyordu. Dünkü çekilişte yine 6 şanslı numarayı bilen olmadı. 19 milyon 661 bin 688 lira 40 kuruş gelecek haftaya devretti. 5 bilenler ise 11 bin 975 bin 70 kuruş kazandı.

14 Şubat Süper Loto'da kazandıran numaralar: 10-26-28-32-34-40

Süper Loto'da diğer ikramiye dağılımı ise şöyle: Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, 5 bilen 72 kişi 11 bin 975 lira 70’er kuruş, 4 bilen 5 bin 414 kişi 170 lira 65’er kuruş, 3 bilen 104 bin 654 kişi 15 lira 30’ar kuruş ikramiye kazandı.

Çekilişte toplam 3 milyon 387 bin 355 lira 70 kuruş ikramiye dağıtıldı.