Türkiye Süper Loto sonuçları: 25 Ekim Süper Loto kazandıran numaralar

Süper Loto sonuçları: 25 Ekim Süper Loto kazandıran numaralar

Türkiye

Süper Loto sonuçları: 25 Ekim Süper Loto kazandıran numaralar

Merakla beklenen Süper Loto çekilişi Milli Piyango TV Youtube kanalından canlı olarak yayınlandı. Çekiliş sonrası kazandıran numaralar belli oldu. İşte 25 Ekim Süper Loto sonuçları.

25 Ekim 2020, Pazar 21:32 Son Güncelleme:
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Süper Loto kazandırmaya devam ediyor. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği Süper Loto’da büyük ikramiye 32 milyon TL'yi aştı. Canlı yayında gerçekleştirilen 25 Ekim tarihli çekiliş sonrası kazandıran şanslı numaralar 1 30 38 42 47 52 oldu.

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Süper Loto; Salı, Perşembe ve Pazar günleri olmak üzere haftanın 3 günü 21.30'da çekiliyor.

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Süper Loto oynamanın kuralları neler?

1 ile 60 sayı arasından 6 adet sayının bilinmesine dayanan bir oyun olan Süper Loto’da en az 2, en fazla 6 adet sayıyı doğru tahmin ederek farklı miktarlarda ikramiye kazanılıyor. Kazanma oranı oynanan kolon ve bilinen numara adedine göre değişiyor. Oyunseverler kolonları kendileri doldurabildiği gibi ayrıca sayıları doğrudan bayiye söyleyerek veya “Sen Seç” ile terminalden rastgele sayı seçtirerek de Süper Loto oynayabiliyor. 18 yaşından büyük herkesin oynayabileceği Süper Loto’da her kolonun fiyatı ise 3 TL. Oyunun kurallarıyla ilgili ayrıntılı bilgiye https://www.millipiyangoonline.com/super-loto/kurallar adresinden ulaşmak mümkün.

Tüm çekilişler canlı olarak yayınlanıyor 

Şisal Şans’ın son teknolojiyi kullanarak oluşturulan teknik altyapı ile noter huzurunda gerçekleştirdiği çekilişler canlı olarak yayınlanmaya devam ediyor. Tüm çekiliş süreçleri “Dünya Piyango Birliği” (World Lottery Association) standart ve kurallarına uygun şekilde organize ediliyor ve en büyük öncelik şeffaflığa veriliyor.

Dünya Piyango Birliği sertifikalı, son teknoloji ürünü yeni çekiliş makineleriyle kurulmuş olan ve ŞANS MERKEZİ adı verilen çekiliş stüdyosunda düzenlenen çekilişler, www.millipiyangoonline.com sitesinden canlı olarak yayınlanıyor ve dileyen herkes çekilişe katılabiliyor.

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