Süper Loto sonuçları: 4. devir gerçekleşti

Perşembe günleri büyük umutlarla oynanan Süper Loto'nun dün 604. çekilişi gerçekleşti. 16 Mayıs 2016 tarihli çekilişte 4. devir yaşandı. 9 milyon 301 bin 874 lira 1 kuruş ise haftaya sahibini arayacak.

604. haftada Süper Loto'da kazandıran numaralar: 05-06-18-37-48-53

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 5 bilen 42 kişi 13 bin 873’er lira, 4 bilen 3 bin 425 kişi 184’er lira, 3 bilen 69 bin 732 kişi 15 lira 30’ar kuruş ikramiye kazandı.