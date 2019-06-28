Süper Loto sonuçları... Bir kez daha devretti

Perşembe günleri milyonlar kazandıran Süper Loto'nun 610. çekilişi dün gerçekleşti. 27 Haziran tarihli Süper Loto çekilişine göre 6 bilen çıkmadı. 4 milyon 312 bin 781 lira 96 kuruş ise gelecek haftaya devretti.

610. hafta Süper Loto'da kazandıran numaralar: 12-32-34-44-46-50

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 5 bilen 38 kişi 13 bin 611 lira 60’ar kuruş, 4 bilen 2 bin 737 kişi 205 lira 65’er kuruş, 3 bilen 59 bin 268 kişi 15 lira 95’er kuruş ikramiye kazandı.