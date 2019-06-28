Süper Loto sonuçları... Bir kez daha devretti
Süper Loto sonuçları açıklandı. Dünkü düşen numaraların ardından 6 bilen çıkmadı ve 2. devir yaşandı. 4 milyon 312 bin 781 lira 96 kuruş 611. çekilişte sahibini arayacak. İşte 27 Haziran tarihli Süper Loto'da kazandıran numaralar...
Perşembe günleri milyonlar kazandıran Süper Loto'nun 610. çekilişi dün gerçekleşti. 27 Haziran tarihli Süper Loto çekilişine göre 6 bilen çıkmadı. 4 milyon 312 bin 781 lira 96 kuruş ise gelecek haftaya devretti.
610. hafta Süper Loto'da kazandıran numaralar: 12-32-34-44-46-50
Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 5 bilen 38 kişi 13 bin 611 lira 60’ar kuruş, 4 bilen 2 bin 737 kişi 205 lira 65’er kuruş, 3 bilen 59 bin 268 kişi 15 lira 95’er kuruş ikramiye kazandı.