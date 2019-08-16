Süper Loto sonuçları... Büyük ikramiye 30 milyona çıktı

Perşembe günleri oynayanlarına milyonlar kazandırma ihtimali sunan Süper Loto'nun 15 Ağustos tarihli çekilişi dün gerçekleşti. Süper Loto yine devrederken 9. devir sonrası büyük ikramiye 30 milyonu geçti.

617. haftada Süper Loto'da kazandıran numaralar şöyle: 01-08-09-11-24-30

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 5 bilen 100 kişi 11 bin 37 lira 80’er kuruş, 4 bilen 7 bin 282 kişi 164 lira 25’er kuruş, 3 bilen 140 bin 932 kişi 14 lira 35’er kuruş ikramiye kazandı.

Çekilişte toplam 4 milyon 322 bin 222 lira 70 kuruş ikramiye dağıtıldı.

Hasılattan KDV olarak 3 milyon 43 bin 559 lira 59 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak da 1 milyon 703 bin 3 lira 84 kuruş kamuya aktarıldı.