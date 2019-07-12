Süper Loto sonuçları: Yine devretti
Süper Loto çekilişi dün gerçekleşti. 612. çekilişte yine 6 bilen olmadı ve 4. devir gerçekleşti. 9 milyon 704 bin 399 lira 26 kuruş gelecek perşembe günü sahibini arayacak. İşte 11 Temmuz tarihinde Süper Loto'da kazandıran numaralar...
Perşembe günleri talihlilerine milyonlar kazandıran Süper Loto'nun 612. çekilişi gerçekleşti. Dün yapılan çekilişin ardından 54 numaradan 6 bilen çıkmadı. Bu hafta ile birlikte 4. devir gerçekleşti. 9 milyon 704 bin 399 lira 26 kuruş devrederken haftaya büyük ikramiyenin 12 milyonu geçmesi bekleniyor.
612. haftada Süper Loto'da kazandıran numaralar: 22-27-31-34-38-52
Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 5 bilen 77 kişi 8 bin 420 lira 10’ar kuruş, 4 bilen 3 bin 672 kişi 191 lira 50’şer kuruş, 3 bilen 77 bin 618 kişi 15 lira 30’ar kuruş ikramiye kazandı.Çekilişte, toplam 2 milyon 539 bin 91 lira 10 kuruş ikramiye dağıtıldı.