Süper Loto sonuçları: Yine devretti

Perşembe günleri talihlilerine milyonlar kazandıran Süper Loto'nun 612. çekilişi gerçekleşti. Dün yapılan çekilişin ardından 54 numaradan 6 bilen çıkmadı. Bu hafta ile birlikte 4. devir gerçekleşti. 9 milyon 704 bin 399 lira 26 kuruş devrederken haftaya büyük ikramiyenin 12 milyonu geçmesi bekleniyor.

612. haftada Süper Loto'da kazandıran numaralar: 22-27-31-34-38-52

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 5 bilen 77 kişi 8 bin 420 lira 10’ar kuruş, 4 bilen 3 bin 672 kişi 191 lira 50’şer kuruş, 3 bilen 77 bin 618 kişi 15 lira 30’ar kuruş ikramiye kazandı.Çekilişte, toplam 2 milyon 539 bin 91 lira 10 kuruş ikramiye dağıtıldı.



