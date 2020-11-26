Süper Loto sorgulama ekranı: Süper Loto 26 Kasım sonuçları

Süper Loto'da çekiliş heyecanı yaşandı. Süper Loto'da büyük ikramiye 15 milyon 854 bin 101 TL. 26 Kasım Süper Loto çekilişinde kazandıran şanslı numaralar - 10 - 11 - 35 - 46 - 49 - 56 - oldu.

Süper Loto sonuçları açıklandı. 26 Kasım çekilişinde 6 bilen çıkmazken 5 bilen 14 kişi 23 bin 522 lira 66 kuruş kazandı.

Süper Loto nasıl oynanır?

Şisal Şans’ın son teknolojiyi kullanarak oluşturulan teknik altyapı ile noter huzurunda gerçekleştirdiği çekilişler canlı olarak yayınlanmaya devam ediyor. Tüm çekiliş süreçleri “Dünya Piyango Birliği” (World Lottery Association) standart ve kurallarına uygun şekilde organize ediliyor ve en büyük öncelik şeffaflığa veriliyor. Dünya Piyango Birliği sertifikalı, son teknoloji ürünü yeni çekiliş makineleriyle kurulmuş olan ve ŞANS MERKEZİ adı verilen çekiliş stüdyosunda düzenlenen çekilişler, www.millipiyangoonline.com sitesinden canlı olarak yayınlanıyor ve dileyen herkes çekilişe katılabiliyor.