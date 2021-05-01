Süper Loto talihlisi çekini tahsil etti

Sisal Şans tarafından 15 Nisan Perşembe günü düzenlenen Süper Loto çekilişinde 19 milyon 944 bin 580 TL’lik ikramiye kazanan talihli çekini teslim aldı. 4, 9, 37, 43, 45, 54 sayılarına isabet eden kuponuyla ikramiye kazanan ve adını vermek istemeyen talihliye çekini; banka müdürü ve Sisal Şans yetkilisi teslim etti.

“HERKESİN ŞANSI OLMAKTAN MUTLUYUZ”

Büyük ikramiyeyi kazanan talihliye çekinin teslim edilmesinin ardından açıklamalarda bulunan Sisal Şans yetkilisi, “Sisal Şans ailesi olarak Süper Loto’da beşinci kez büyük ikramiye kazandırmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Büyük ikramiyeyi kazanan talihlimizi tebrik ederken, talihlimizin hayallerinin gerçekleşmesini sağlamak ve herkesin şansı olmaktan çok mutluyuz. Faaliyete başladığımız 1 Ağustos 2020 ile 31 Mart 2021 tarihleri arasında toplamda 2 milyar 434 milyon 186 bin 646 TL ikramiye dağıtılmasını sağlayan kurumumuz oyunseverlere kazandırmaya devam edecektir” dedi.

6 LİRALIK KUPONLA KAZANDI

İzmirli talihli, kendi doldurduğu iki kolonluk Süper Loto ile 20 milyon liraya yakın ikramiyenin tek başına sahibi oldu. Oynadığı kuponun ikinci kolonu ile 6 rakamı doğru bildi.

Süper Loto’da 6 numarayı doğru bilen talihli, kuponunu İleri Kardeşler’in babalarından devraldığı İzmir Gaziemir’deki bayiden oynadı.



