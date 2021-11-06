Süper Loto yarın akşam kendi rekorunu kırabilir: 60 milyon TL

Yeni sistemde mobil ve internet üzerinden oynanabilen Süper Loto’da, dileyenler 6 rakamı rastgele seçebiliyor. Aynı zamanda bir kolonda 6 rakamdan daha fazlasını işaretleyerek isteyenler sistem oyunu oynayabiliyor.

KOLON BEDELİ 3 TL

Süper Loto’da kolon bedeli 3 TL.







