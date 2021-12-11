Süper Loto yarın akşam kendi rekorunu kırabilir! 88 milyon TL
Tam 7 kez büyük ikramiye kazandıran Süper Loto'da pazar gecesi için nefesler tutuldu. Şayet 6’yı bir kişi bilirse 88 milyon TL’yi aşması beklenen büyük ikramiye, Süper Loto’da şimdiye kadar verilen en büyük ikramiye olacak.
11 Aralık 2021, Cumartesi 15:00 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Yeni sistemde mobil ve internet üzerinden oynanabilen Süper Loto’da, dileyenler 6 rakamı rastgele seçebiliyor. Aynı zamanda bir kolonda 6 rakamdan daha fazlasını işaretleyerek isteyenler sistem oyunu oynayabiliyor. Süper Loto’da kolon bedeli 3 TL.