Yeni sistemde mobil ve internet üzerinden oynanabilen Süper Loto’da, dileyenler 6 rakamı otomatik ve rastgele seçebiliyor.

KOLON BEDELİ 3 LİRA

Aynı zamanda bir kolonda 6 rakamdan daha fazlasını oynamak isteyenler sistem oyununu da seçebiliyor. Süper Loto’da kolon bedeli 3 TL.

SONUÇLARA ULAŞMAK ÇOK PRATİK

Süper Loto; Salı, Perşembe ve Pazar günleri olmak üzere haftanın üç günü 21.30’da çekiliyor. Süper Loto çekiliş sonuçlarına, çekilişin hemen ardından Milli Piyango şans oyunları uygulamasından ve millipiyangoonline.com adresinden ulaşmak mümkün.

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